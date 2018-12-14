İran'dan Zencani açıklaması

İran yargısı, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Babek Zencani'nin infazının ertelenme gerekçesini açıkladı.

İran yargısının üst düzey yöneticilerinden Hadi Sadıki, Babek Zencani'nin infazının ertelenme sebebini açıkladı. Sadıki, Zencani'nin yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra infaz edileceğini bildirdi. Sadıki, "Zencani, suiistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak malların bir kısmı yurtdışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurtdışındaki ipuçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek" diye konuştu.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016'da idam cezasına mahkûm edilmiş, karar Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.