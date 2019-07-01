İran'dan uyarı: Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol hakimiyeti OPEC'i bitirebilir

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında ortak hakimiyet kurmasının Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nı (OPEC) bitirebileceğini belirtti.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, OPEC'in üretim kısıtlamasını uzatma kararı almasına ilişkin konuştu. Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında yükselen hakimiyetinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC) sonunu getirebileceğini belirtti.

OPEC üyesi ülkeler, varil başına petrol üretim kısıtlamasını altı ay uzatma kararı almıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zengene, "Üretim kısıtlamasına karşı bir zorum yok. Benim derdim OPEC'in varlığını tehdit eden tek taraflılaşma üzerine" diye konuştu.

OPEC üyesi olmayan Rusya, 2016'dan bu yana örgütle beraber ortak hareket ediyor. Yıllık varil başına petrol fiyatlarında geçen yıla kıyasla düşüş yaşanırken, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran ve Venezuela da ek olarak petrol üretimini düşürmek zorunda kalıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih üretim kısıtlama sürecinin altı ve dokuz ay arasında uzatılması gerektiğini savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'la sürecin uzatılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.