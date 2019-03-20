İran’dan Türkiye ile ortak PKK operasyonuna yalanlama

Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Silahlı Kuvvetler sözcüsü Şikerçi, Türkiye ile sınırda PKK’ye karşı ortak operasyon düzenlendiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Türkiye’nin PKK’ye karşı İran ile ortak operasyon düzenlediği açıklamalarına İran’dan ikinci kez yalanlama geldi.

Reuters’ın Tasnim haber ajansından aktardığına göre İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Ebufazıl Şikerçi bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ile sınırda ortak bir operasyon düzenlemediklerini açıkladı.

Tasnim haber ajansı Şikerçi’nin “İran silahlı kuvvetleri Türk ordusuyla sınır bölgesinde ortak bir operasyon düzenlememiştir” sözlerini alıntıladı.

Bu açıklama ile Tahran, Türkiye ile PKK’ye karşı ortak operasyon haberlerini ikinci kez yalanlamış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 Mart günü yaptığı açıklama, “Bu sabah 08.00 itibarıyla İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız” demişti.



İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları tarafından bilgilendirilmiş bir kaynak IRNA'ya açıklama yaparak Türk ordusunun sabah erken saatlerde doğu sınırında PKK güçlerine karşı bir operasyon başlattığını ve operasyona İran Silahlı Kuvvetlerinin katılmadığını söylemişti.



Bugün İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari’nin 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştüğü belirtilmişti.

Açıklamada İnce ile Zülfikari'nin telefon görüşmesinde, "Türkiye ve İran'ın güvenliği bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarının dile getirildiği" belirtilmiş, "görüşmede, bölgede Türkiye ile İran'ın terörist gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü işbirliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğunun vurgulandığı" kaydedilmişti.

Bakanlık açıklamasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai'nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmiş, “görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi” ifadelerine yer verilmişti.