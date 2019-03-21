İran'dan 'Türkiye ile ortak operasyon' iddiasına yalanlama

İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, Türkiye ile 'PKK'ya yönelik ortak operasyon yapıldığı' iddiasını yalanladı.

İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, Türkiye ile sınır yakınlarında PKK'ya yönelik ortak bir operasyon yapılmadığını söyleyerek Türkiye ile operasyona dahil olduğu açıklamalarını ikinci kez yalanladı.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Şekerci, "İran silahlı kuvvetlerinin sınır bölgesinde Türk ordusuyla ortak bir operasyonu olmadı" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İranlı ve Türk yetkililerin hafta başında iki ülkenin sınır hattında "PKK'ya karşı 'eşzamanlı ve koordineli' başlatılan ortak operasyon" hakkında telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve "operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığını" belirtmişti.

İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduklarını kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.

DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin "PKK'ya karşı İran ile ortak operasyon düzenlediğini" açıklamış, İran ordusundan bir kaynak ise bu haberi yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Uzun zamandır İran-Türkiye sınırında… Bunlara karşı ortak operasyon, ortak eylemi konuştuk. Hamdolsun bu gece yapıldı. Daha önce de yapıldı ama bu daha kapsamlı bir şey oldu. Bunu devam ettirecekler" demişti.