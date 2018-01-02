İran'dan Trump'a Twitter uyarısı: Kendi ülkesindeki aç ve evsiz insanlarla ilgilenmeli

İran Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetleri eleştirerek, kendi ülkesinde yaşanan sorunlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Bahram Kasemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetleri eleştirerek, kendi ülkesinde yaşanan çatışmalara, evsiz ve aç insanların durumuna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Islamic Republic News Agency'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bahram Kasemi yaptığı açıklamada, "Donald Trump, son zamanlarda İran halkını 'terörist bir ulus' olarak nitelendirdi. Ülkedeki ve dünyadaki İran halkının ulusal duygularını kışkırtmaya devam etti ve İran Körfezine atıfta bulunmak için uydurma bir ad kabul ederek aralarında bir öfkeye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bugün bile ABD başkanı, binlerce yıllık geçmişi olan ve dünya uygarlığında zengin ve etkili bir kültüre sahip bir ulus olan İran halkına hitap etmek için hakaret sözleri kullandı" şeklinde konuştu.

"Kuşkusuz, Trump'ın böylesi bir yaklaşımı, onurlu İran halkının tepkisini çekecektir" ifadelerini kullanan Kasemi, Trump'ın yararsız ve hakaret içeren tweetlerle vakit kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Kasemi, ABD'de yaşanan silahlı çatışmalar, evsiz ve aç insanlar gibi ülkenin iç meselelerini ilgilendiren konuların daha önemli olduğunu vurguladı.