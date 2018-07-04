İran'dan 'Taliban'ı eğitme' iddialarına yalanlama

İran'ın Afganistan Büyükelçiliği, Taliban'ın İran tarafından eğitildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
IRNA'nın haberine göre İran açıklamasında "Terörizm ve aşırıcılık bölgedeki tüm ülkelere ortak tehdit teşkil etmektedir, bu durumla kolektif mücadele etmek inkar edilemez bir gerekliliktir" denildi.
İran açıklamasında bu iddiaları ortaya atanların İran'a karşı "psikolojik savaş" yürüttüğü söylendi.
İran Büyükelçiliği, Taliban'la mücadele eden güçlerin neden başarılı olamadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.
İran'a yönelik iddialar ilk kez The Times tarafından ortaya atılmış, The Times, İran özel kuvvetlerinin yüzlerce Taliban üyesini İran'daki askeri akademilerde eğittiğini öne sürmüştü.