İran'dan 'S-400 satın alma talebi' iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istedikleri yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi Fars haber ajansına demecinde, "Rusya'dan S-400 talebinde bulunmadık. Şu anda bu savunma sistemine gereksinim duymuyoruz" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü'nin açıklaması, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un da Tahran'ın S-400 sistemleri satın almak istediği haberlerini yalanlamasının ardından geldi.

BLOOMBERG 'REDDEDİLDİ' DEMİŞTİ

Bloomberg haber ajansı mayıs sonunda, İran'ın S-400 hava savunma sistemleri satın almak isteğini, ancak bunun Ortadoğu'da var olan gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle Rusya tarafından reddedildiğini iddia etmişti.

İran'ın S-400 hava savunma sistemine sahip olmasına İsrail'in karşı çıktığı biliniyor.