İran'dan Merkel'e: Füze programıyla nükleer anlaşma birbirinden bağımsız konular

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi, Almanya Başbakanı Merkel'in İran'la nükleer anlaşmaya bağlı oldukları ama Tahran'ın füze programından endişe duydukları yolundaki açıklamasına yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi haftalık basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ülkenin füze programıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Kasımi, Merkel için "Görüşünü ortaya koyabilir ancak şunu bilmelidir ki füze programı ile nükleer anlaşma birbirinden bağımsız konulardır" dedi.

Kasımi nükleer anlaşmayla ilgili tutumlarını açıkladıklarını ve bunun müzakereye açık bir konu olmadığını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Berlin'deki görüşmesi öncesinde düzenledikleri basın toplantısında, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan yana olduğunu, ancak İran'ın Yemen'deki balistik füze programı ve Suriye'deki durumla ilgili faaliyetlerini endişeyle izlediklerini söylemişti.

Öte yandan Kasımi, Türkiye ve Pakistan ile ilgili bir soru üzerine komşularıyla dostluk ilişkileri içinde olmayı amaçladıklarını belirterek ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarını "Ortaçağ politikası" olarak niteledi.