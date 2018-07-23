İran'dan kırsal bölgelerde istihdamı artırmak için 1,5 milyar dolarlık plan

İran'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nahavandiyan, köylerde ve kırsal bölgelerde istihdam sağlanması için 1,5 milyar dolarlık plan hazırladıklarını açıkladı.
İki ay süren eylemlerin ardından yapılan açıklamada, hükümetin işsizliği düşürmek için planlarında önceliğin kırsal alanda olacağı söylendi.
Resmi rakamlara göre İran'da işsizlik yüzde 22 seviyesinde.
İran'ın ülkede yarım kalmış projeleri tamamlamak için 95,2 milyar dolara ihtiyacı var. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptırımları geri getirmesi ülkenin ekonomik sorunlarını çözmesini engelledi.