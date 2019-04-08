İran'dan karşı hamle: ABD ordusu da İran'ın terör örgütleri listesinde

ABD başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alındığını duyurmasının ardından İran'dan karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM)'ni terör örgütleri listesine aldı.

ABD Başkanı Trump'ın bugün yaptığı ve İran kuvvetlerinin aktif bir şekilde terörizmin finansmanına ve desteklenmesine bir devlet politikası olarak dahil olduğunu savunduğu açıklamasında, İran üzerindeki finansal baskının ve 'terörü desteklemenin bedellerinin' artırılacağını söylemişti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlamıştı.

Trump'ın açıklmasının ardından İran'dan da bir karşı hamle geldi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerikan ordusunun Ortadoğu'daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (US CENTCOM) ile bağlantılı güçleri 'terör örgütleri' listesine aldı.

Bu hamlenin, US CENTCOM'un terörizmi desteklediği gerekçesiyle yapıldığı da belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden ABD'ye diplomatik nota da verdi.

Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamayla ilk kez bir devlet başka bir devletin ordusunun bir parçasını terör örgütü ilan etmişti.