İran'dan İsrail'e yanıt: Suriye'den çıkmayacağız

İran Devrim Muhafızları komutanı Muhammed Ali Caferi, İsrail'in Suriye'den çekilinmesi yönündeki çağrısını yanıtlayarak, Suriye'de İran askeri varlığının süreceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a İsrail'den çekilmesi için çağrıda bulunmuştu. Netanyahu, ülkede İran varlığı olduğu sürece hava saldırılarına devam edeceklerini söylemişti.

Netanyahu'ya yanıt veren İran Devrim Muhafızları komutanı Muhammed Ali Caferi, Suriye'de askeri varlıklarının devam edeceğini söyledi.

Caferi, "İran, askeri danışmanlarını ve silahlarını Suriye'de bulundurmaya devam edecek" diye konuştu.

Ülkede Suriye yönetiminin talebi sebebiyle bulunulduğunu dile getiren İranlı yetkililer, Suriye'den talep gelmediği sürece Suriye'de kalmayı devam edeceklerini söylüyor.

Suriye'ye hava saldırıları gerçekleştiren ve Suriye'deki "muhalif" grupları silahlandıran İsrail, İran güçlerinin kendisine karşı tehdit oluşturduğunu öne sürüyor.