İran’dan İsrail’e: Asıl nükleer silahların sahibi yalancı çobanlık yapıyor

İran’ın nükleer silah geliştirdiği gizli bir tesisi ifşa ettiklerini öne süren İsrail Başbakanı Netanyahu’ya İran’dan yanıt geldi: ‘Asıl nükleer silahların sahibi yalancı çobanlık yapıyor.’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran’ın gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ortaya çıkardıklarını ileri süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “yalancı çobanlık yapıyor” dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif “Asıl nükleer silahların sahibi, yalancı çobanlık yapıyor” dedi.

Netanyahu bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran’ın Abadeh’te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail’in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran’ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürmüştü. Netanyahu uluslararası toplumu ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını tanımladığı “maksimum baskı” politikasına katılmaya çağırmıştı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “O [Trump] ve B Takımı yalnızca savaş istiyor, masumların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar pahasına” dedi.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i ABD Başkanı Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.