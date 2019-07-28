İran'dan ilk değerlendirme: Yapıcı bir ortam vardı

2015'te yapılan İran Nükler çerçeve anlaşmasının tarafları Viyana'da biraraya geldi. 2018 yılında anlaşmana çekilen ABD'nin katılmadığı toplantı sonrasında ilk açıklama İranlı müzakereci Abbas Arakçı'dan geldi: Her şeyi çözdüğümüzü söyleyemem.

2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmanın ABD dışındaki tarafları Viyana'da bir araya geldi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak 2015 yılında bu ülkeyle 5 BM güvenlik konseyi üyesi ülkeye ek olarak Almanya ve Avrupa Birliğinin yaptığı çerçeve anlaşmasından ABD'nin çekilmesi sonrasına oluşan durumu değerlendirmek ve çerçeve anlaşmasını sürdürümek için yapılan toplantıya ilişkin ilk değerlendirme İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı'dan geldi.

Arakçı, Reuters'e yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

İyi bir ortam vardı. Güzel tartışmalar yaptık. Her şeyi çözdüğümüzü söyleyemem. Pek çok vaadde bulunulduğunu söyleyebilirim.

2015 İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI ÇERÇEVESİ

2015 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde bir araya gelen 6 ülke ve Avrupa Birliği temsilcileri İran'ın nükleer enerji programı ile ilgili bir çereve oluşturdular. Katılan ülkeleri BM Güvenlik Konseyi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye ek olarak Almanya (P5+1) oluşturuyordu.

Belirlenen çerçeve somut bir anlaşma ortaya çıkarmıyordu ama bu çerçeve üzerinden izleyen dönemde somut bazı adımlar atıldı. İran'ın nükleer enerji programının belirli esaslarda kontrol altına alınması (uranyum zenginleştirme çalışmalarının kısıtlanması vs) karşılığında AB ülkelerinin ilgili yaptırımlarının kaldırılması, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi gibi kararlar bu bağlamda alındı.

8 Mayıs 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.