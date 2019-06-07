İran'dan Fransa'nın nükleer müzakere çağrısına ret

İran, Fransa’nın Tahran’ın nükleer programı hakkındaki müzakere çağrısını reddetti.

İran, Fransa’nın Tahran’ın nükleer programı ve bölgedeki askeri faaliyetleri konularında uluslararası müzakere çağrısını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl çekildiği 2015 Nükleer Anlaşması dışında herhangi bir görüşmeye katılmayacakları belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, anlaşmanın kapsamı dışındaki konuları gündeme getirmenin, anlaşmanın tarafları arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, Paris ve Washington’un Tahran’ın nükleer silah edinmesini önlemek istediğini belirterek, yeni müzakerelerin balistik füze programı ve diğer meselelerin durdurulmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Trump yönetiminin dün yaptığı "İran ile görüşmeye hazırız" açıklamasını değerlendiren Musavi, Trump’ın mesajlarını“tekrarlayan yorum ve temelsiz ifadeler” şeklinde eleştirdi.