İran'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Milyonlarca dolar harcadılar

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini İran'la irtibatlandırmak için milyonlarca dolar harcadığını ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın cinayeti İran'la ilişkili göstermeye çalıştığını belirten Cihangiri, "ABD ve müttefiklerinin, medyanın İran aleyhine seferber edilerek propaganda yapılması ve kamuoyunun İran aleyhine yönlendirilmesi için milyonlarca dolar tahsis ettiğini" söyledi.

Cihangiri, konuşmasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a karşı psikolojik savaş başlattığını ve bunu medya üzerinden yürüttüklerini ifade ederek bu konuda bir dereceye kadar başarılı olduklarını ve insanları endişeye sevk ettiklerini söyledi.