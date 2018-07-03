İran'dan Avrupa'ya '1 milyon sığınmacı' tehdidi: 24 saatliğine gözümüzü yumsak..

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Fazli, İran'a yapılan baskıya tepki göstererek 'Biz 24 saatliğine gözlerimizi yumsak, Batı sınırlarımızdan Avrupa'ya doğru 1 milyon göçmen yola çıkar' dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Fazli, Avrupa'nın İran'la işbirliği yapmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Fars haber ajansının aktardığına göre İranlı bakan, Avrupa'ya sığınmacı akışını kendilerinin engellediğini belirterek "Biz 24 saatliğine gözlerimizi yumsak, Batı sınırlarımızdan Avrupa'ya doğru 1 milyon göçmen yola çıkar" ifadelerini kullandı.

Fazli, uyuşturucu kaçakçılarının da kendileri tarafından engellendiğini vurgulayarak, bunu durdurmak için çalışmamaları durumunda 5 bin ton uyuşturucunun Avrupa'ya gideceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin sığınmacı akını sebebiyle kriz yaşamakta olduğu biliniyor.