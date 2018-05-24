İran'dan anlaşmanın devamı için Avrupa'ya yedi koşul

İran, Avrupa'ya nükleer anlaşmasının devamı için yedi koşul sundu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Avrupalı ülkelere nükleer anlaşmasının korunması için yedi koşul sundu.

Sunulan koşullar arasında Avrupalı bankaların İran'la ticareti güvence altına alması, Avrupa Birliği'nin İran'la petrol alışverişini devam ettirmesi ve İran'ın füze programının korunması yer alıyor.

Hamaney açıklamasında Almanya, Fransa ve İngiltere ile "çatışma içerisinde olmadıklarını, ancak geçmiş deneyimlerine dayanarak onlara güvenmediklerini" söyledi.

İran lideri, "eğer Avrupalılar taleplerimiz konusunda bizi oyalarsa nükleer faaliyetimizi yeniden başlatma hakkımız olur" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırımları yeniden gündeme getirmesinin ardından anlaşmanın geleceği tehlikeye girmişti.

ABD dışındaki taraflar, anlaşmanın devamı için müzakereleri sürdürüyor.