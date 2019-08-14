İran'dan AB'ye: Uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği ülkelerine tanıdıkları 60 günlük ikinci sürenin ardından nükleer anlaşma kapsamında üçüncü adımı atacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 7 Temmuz'da nükleer anlaşma taahhütlerine ilişkin tanıdığı ikinci 60 günlük süreye ilişkin açıklamada bulundu.

Taahhütlere ilişkin söz konusu ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü belirten Ruhani, "İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya devam edecektir. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız. Bunun ardından mantıklı, doğru ve dengeli bir sonuca ulaşabilmek için 60 günlük bir fırsat daha tanıyacağız" dedi.

ABD'nin Basra Körfezi'nde planladığı donanma koalisyonuna ilişkin de konuşan Ruhani, koalisyonun bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğini söyledi.

İsrail'in koalisyonda yer alma ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, "İsrail’in Basra Körfezi’nin güvenliğinde yer alacağına dair iddialar boştur. İsrailliler yapabiliyorlarsa önce bulundukları yerin güvenliğini sağlasınlar" diye konuştu.