İran'dan ABD'ye: Tutumunu düzelt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikalıların Basra Körfezi'nde izledikleri yolun yanlış olduğunu belirterek, Washington yönetiminin tutumunu değiştirmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Bölgedeki gerginliğin düşürülmesinin herkesin çıkarına olduğunu belirten Ruhani, "Amerikalıların, izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor" dedi.

İran'ın Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki güvenliğin korunmasına ve takviye edilmesine özel bir önem verdiğini hatırlatan Ruhani, buradaki güvenliğin sağlanmasının bölge halkının çıkarına olacağını kaydetti.