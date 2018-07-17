İran'dan ABD'ye petrol uyarısı: Acil durum rezervini kullanmayın

İran'ın OPEC temsilcisi, ABD'yi acil durum petrol rezervine dokunmaması konusunda uyararak 'bunun pek çok sonucu olacağını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmasından çekilmiş, İran'a yaptırımları geri getirerek müttefiklerini İran petrolü almamaya çağırmıştı.

İran'ın OPEC temsilcisi Hüseyin Kazımpur Ardebili, ABD'nin acil durum petrol rezervi SPR'yi kullanma planına dair konuştu.

Ardebili, Trump'a seslenerek "Size tavsiyem SPR'ye dokunmaktan kaçınmanız, sakinleşmeniz ve İran petrolüne yaptırımları sonlandırmanız" dedi.

İranlı yetkili "Önceden de düşündüğümüz gibi SPR'ye başvuracaksınız çünkü İran'ın ihracatını karşılayacak kadar yedek üretim kapasiteniz yok, ancak bunun sonuçları olacaktır" diye konuştu.

ABD'nin acil durum için rezervde tuttuğu 660 milyon varil ham petrolü bulunuyor. ABD İran yaptırımları sebebiyle artan küresel petrol fiyatlarını düşürmek için bunun bir bölümünü satmayı planlıyor.