İran'dan ABD'ye karşı yeni hamle: 17 CIA ajanına idam cezası

İran, CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 17 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın İstihbarat Bakanlığı’nın Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı’ndan aldığı bilgiye göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan 17 kişi yakalandı.

CIA için çalıştığı ve İran’ın hassas merkezlerine sızarak bilgi topladığı belirtilenlerden bazılarının, “yeryüzünde fesat işleme suçundan” idam cezasına çarptırılacağı duyuruldu.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran'da basın toplantısı düzenlemiş ve ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yaptıkları tespit ettikleri bir grubun tutuklandığını açıklamıştı.

Alevi, "Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" diye konuşmuştu.

