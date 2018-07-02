İran'dan ABD yaptırımlarına yanıt olarak binin üzerinde ürünün ithalatına yasak

ABD yaptırımlarına yanıt veren İran, binin üzerinde ürünün ithalatına yasak getirdi. İran hükümetinin ekonomiye müdahalelerinin artabileceği söyleniyor.

İran hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları geri getirme kararına yanıt olarak binden fazla ürünün ithalatını yasakladı.

İran, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'le yaptığı nükleer anlaşmasının ardından "ekonomik boykot" politikasını gevşetmiş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dış ticareti artıracaklarını açıklayarak, yabancı şirketlere İran ekonomisinde daha önemli roller vermeye başlamıştı.

Ancak İran'a yaptırımların yeniden gelmesiyle birlikte pek çok büyük şirket İran'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

İran'ın para birimi son altı ayda değerinin yarısını kaybederken, İran yönetiminin ithalat yasaklarında bunun da etkili olduğu söyleniyor. İran, yerel üretimi yapılan ürünlere ithalat yasakları getirmeyi tercih ediyor.

İranlı iktisatçı Mehrdad İmadi, yaptırımların İran hükümetinin ekonomi üzerindeki kontrolünün artmasıyla sonuçlanacağını belirtiyor.

İmadi, "gelecek aylarda hükümetin ekonomiye müdahalesinin artacağını" öne sürüyor.