İran'dan 1339 ürünün ithalatına yasak

İran, 'yerel üreticileri korumak' ve döviz çıkışını engellemek için 1339 ürünün ithalatına yasak getirecek.

İran'ın endüstri ve madencilik bakanı Muhammed Şeriatmedari, İran'ın 1339 ürünün ithalatına yasak getireceğini söyledi.

İranlı bakan bu adımla birlikte "yerel üreticileri koruyacaklarını" ve döviz çıkışını engelleyeceklerini belirtti.

Yasakların ABD'nin yeni yaptırımlarına hazırlık olarak getirileceği bildiriliyor. ABD Dışileri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın "daha önce görülmemiş yaptırımlarla" karşılaşacağını ilan etmişti.

Total, Maersk, Airbus ve Boeing gibi şirketler, ABD yaptırımlarına önlem olarak İran'daki faaliyetlerini durduracaklarını ilan etmişti.