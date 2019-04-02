İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 46'ya yükseldi

İran'da iki haftadır süren yağışlarla birlikte pek çok eyalette meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

İran'da iki hafta önce başlayan yağışlarla birlikte pek çok eyalette meydana gelen sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Sel felaketi nedeniyle ülkede toplam 159 yol kapanırken, 11 bin kilometre yolun da hasar gördüğü açıklandı.

Kimi eyaletlerde yüzlerce köy, nehirlerin taşma tehlikesi olduğu için boşaltıldı.

Nehir taşmaları sonrası bazı bölgeler sular altında kaldı, kimi bölgelerde ise su taşkını tehlikesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İran genelinde meydana gelen sel felaketinde bugüne kadar 46 kişi yaşamını yitirdi.