İran'da uydu kazası: Trump 'Bizimle ilgisi yok' dedi

İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesi, uyduyu taşıyacak roketin infilak etmesiyle sonuçlanırken, ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin 'ABD'nin meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok' açıklamasında bulundu.

İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesi uyduyu taşıyacak roketin infilak etmesiyle sonuçlandı.

Yörüngeye uydu yerleştiren İran'ı daha önce uyaran ABD Başkanı Donald Trump'tan olaya ilişkin açıklama geldi.

Trump, sosyal medya hesabından "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok. Bölgede araştırma yapacak olan İran'a şans diliyorum" paylaşımında bulundu.