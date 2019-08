İran'da uydu kazası iddiası: Trump 'Bizimle ilgisi yok' dedi, İran kazayı yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesinin uyduyu taşıyacak roketin infilak etmesiyle sonuçlandığını iddia etti.

Yörüngeye uydu yerleştiren İran'ı daha önce uyaran ABD Başkanı Donald Trump'tan iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Trump, sosyal medya hesabından "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok. Bölgede araştırma yapacak olan İran'a şans diliyorum" paylaşımında bulundu.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

