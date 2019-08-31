İran'da uydu kazası iddiası: Trump 'Bizimle ilgisi yok' dedi, İran kazayı yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesinin uyduyu taşıyacak roketin infilak etmesiyle sonuçlandığını iddia etti. Trump, iddiaya ilişkin 'ABD'nin meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok' açıklamasında bulundu. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak kaza iddialarını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesinin uyduyu taşıyacak roketin infilak etmesiyle sonuçlandığını iddia etti.

Yörüngeye uydu yerleştiren İran'ı daha önce uyaran ABD Başkanı Donald Trump'tan iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Trump, sosyal medya hesabından "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok. Bölgede araştırma yapacak olan İran'a şans diliyorum" paylaşımında bulundu.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

İRAN'DAN YALANLAMA: GÜNAYDIN TRUMP

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran Uzay Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret ettiği sırada gazetecilere Trump'ın iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Cehromi, "Sorumluluk Savunma Bakanlığında olduğu için iddialara Savunma Bakanı'nın (Emir Hatemi) yanıt vermesi daha iyi olur ancak Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (Savunma Bakanlığına fırlatma için) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor" diyerek iddiayı yalanladı.

Cehromi, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!" dedi.