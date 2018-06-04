İran'da nükleer çalışmalar yeniden başlıyor

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney , 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile imzalanan nükleer anlaşmanın ardından askıya alınan nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için Nükleer Enerji Kurumu'na talimat verdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney , İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Hamaney , “Bazı Avrupa ülkeleri, İran’ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum, bu rüyanız gerçekleşmeyecek. İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup, hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlanmasını kabul etmeyecek” dedi.

Uranyum zenginleştirme faaliyeti konusuna da değinen Hamaney , “Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal hazırlıklarına başlamalı ve Cumhurbaşkanı’nın talimatını verdiği diğer hazırlıklar da yarından itibaren başlatılmalı” diye konuştu.