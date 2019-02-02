İran’da gönüllü milislere saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

İran’ın güneyinde milis kuvvetleri üssüne düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın güneyinde bir milis kuvvetleri üssüne düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı bildirildi.

IRNA’nın haberine göre saldırı bu sabah Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın 493 kilometre doğusunda yer alan Nikşehr’de İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na ait üste bulunan “Basij” diye adlandırılan gönüllü milislere düzenlendi.

İran devlet televizyonu olayı “terörist saldırı” olarak duyurdu.

Sistan-Belucistan eyaleti son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının ve Sünni ayrılıkçıların düzenledikleri saldırılarla gündeme geliyor.