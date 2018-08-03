İran'da ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan protestolar 10 büyük kente yayıldı

Para birimi büyük değer kaybı yaşayan İran'da hayat pahalılığına karşı protestolar, ülkenin 10 büyük kentine yayıldı. Başkent Tahran'da da eylemler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmadan çekilme ve İran'a yaptırımları geri getirme kararı üzerine ülkenin para birimi büyük değer kaybı yaşamıştı. Kararın ardından İran'ın para birimi değerini yarı yarıya kaybetmişti.

Bununla birlikte ülkede artan hayat pahalılığı protestolara sebep oldu. Devam eden protestoların başkent Tahran'ın da aralarında olduğu 10 büyük kente yayıldığı bildiriliyor.

Şiraz kentinde yapılan protestolarda dolar karşısındaki değer kaybı protesto edilerek "Fiyatlarımız dolar, gelirimiz tümen" denildi.

2015 yılında dünya güçleriyle anlaşarak nükleer silah geliştirmeme ve nükleer kapasitesini sınırlama kararı veren İran'a karşı yaptırımlar kaldırılmıştı.

Bunun ardından pek çok büyük şirket İran'da milyarlarca dolarlık yatırıma başlamıştı. Ancak Trump'ın anlaşmadan tek taraflı ayrılma kararı, şirketlerin ülkeden çekilmesine ve ekonomik sorunların artmasına yol açtı.

İran'ın anlaşmayı sürdürmek isteyen Avrupa Birliği ile yaptırımları aşacak bir yöntem bulamaması, krizin derinleşmesine sebep oldu.