İran'da ekonomik kriz büyüyor

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle "olağan üstü hal ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, Tebriz kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İçinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kangrene dönüşmüş olan ekonomik durumu yönetmek için olağanüstü hal ilan edilmelidir. Yolsuzlukla bu şekilde mücadele edilmesi gerekir" dedi.

Yolsuzlukların önüne geçebilmek için ülkede para dolaşımının kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Pizişkiyan, "İslam tarihinin ilk dönemlerinde ve şu an modern dünyada uygulanan eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır. Eyalet ve vilayet yönetimi İslami bir modeldir. Bundan faydalanmalıyız" ifadeleriyle her eyaletin kendi ekonomik yönetimini yapması gerektiğini söyledi.