İran'da dövize yeni yasak

Dolar kurunu sabitleyen İran, bankacılık sistemi dışında döviz transferi yapılmasını yasakladı.

Dolar kurunu sabitleyen ve 10 bin avro üzeri dövize banka zorunluluğu getiren İran'da bankacılık sistemi dışında döviz transferi yasaklandı.

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmed Arakçi, uygulamanın ülke ekonomisinin şeffaflaşmasına, sermaye çıkışı ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Arakçi, 10 bin avro değerindeki döviz sahiplerinin paralarını bankaya yatırma zorunluluğunun olduğunu belirtirken, vatandaşların söz konusu meblağ fazlasını ay sonuna kadar bankaya yatırmak ya da satmak zorunda olduğunu söyledi.