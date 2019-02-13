İran'da Devrim Muhafızları'na saldırı: 20 ölü, 20 yaralı

İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan intihar saldırısında en az 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İran'ın güneydoğusunda İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısında en az 20 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Resmi haber ajansı IRNA, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan kentinde İran Devrim Muhafızları personelini taşıyan bir otobüse canlı bomba saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı saldırıyı sünni ayrılıkçı grup Ceyş el Adl'ın üstlendiğini bildirdi.

