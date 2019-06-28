İran’a yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX’te ilk transfer yapıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Avrupa ülkelerinin İran’la ticareti sürdürmeleri için ABD yaptırımlarını aşmak üzere kurulan INSTEX’in faaliyete geçtiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ABD yaptırımlarını devre dışı bırakarak Avrupa ülkelerinin İran’la ticaretini sürdürmesini sağlamak üzere kurulan INSTEX adlı finansal mekanizmanın faaliyete geçtiğini, iki ya da üç transferin halihazırda yapıldığını duyurdu.

ABD’nin geçen yıl tek taraflı olarak çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adlı nükleer anlaşmanın tarafları olan İngiltere, Almanya, Fransa, AB, Rusya, Çin ve İran’ın heyetleri Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arakçı, "INSTEX şu an faaliyete geçti ve halihazırda iki ya da üç transfer gerçekleştirildi” dedi.

Arakçı AB, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran’la dolar-dışı ticareti kolaylaştırmak üzere oluşturdukları INSTEX'i Avrupa dışı üçüncü tarafların kullanımına da açmayı planladıklarını söyledi.

KOEP kapsamında bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde olmasına ve en kısa süre yapılmasına karar verdiklerini belirten Arakçı, toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.