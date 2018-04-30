İran'a yaptırım beklentisi petrol fiyatlarını yüksekte tutuyor

ABD'de petrol sondaj kulelerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatları düşüş belirtisi gösterse de, Trump'ın İran'a yaptırım uygulayacağı beklentisi fiyatların son üç senenin en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oluyor.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının artmasının, petrol arzını yükselterek fiyatlarda düşüş eğilimini tetiklemesi beklense de, piyasalar fiyatı son üç yılın en yüksek seviyesinde tutarak ikinci aylık artışı kayıtlara geçirdi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların, İran petrolünün piyasaya sürülmesinin önüne engeller koyarak, petrol arzını azalttığı ve fiyat artışına yol açtığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a daha fazla yaptırım uygulanacağı sinyalini vermesi, petrol üretimi artmasına rağmen fiyatların düşmemesinde en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

BEKLENTİLER FİYATI YÜKSELTİYOR

Reuters'a görüş bildiren General Electric'e bağlı enerji hizmetleri firması Baker Hughes, ABD'li sondajcıların, geçen hafta yeni beş tane daha ekleyerek ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısını toplam 825'e çıkardığını açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporlarına göre, petrol üretimi günde 10.59 milyon varil seviyesine erişerek 2016'nın ortalarından beri yüzde 25 artış gösterdi. Bu seviyeden daha fazlasını günde 11 milyon varille sadece Rusya üretiyor.

Öte yandan, Brent petrol fiyatları İran yaptırımları beklentisinden dolayı bu ay yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağına karar vermesi için 12 Mayıs'a kadar süresi var. OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran'a yeniden yaptırım uygulanması İran'ın petrol ihracatında düşüşe neden olup küresel arzın daha da daralmasına yol açacak.