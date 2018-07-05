İran’a casuslukla suçlanan eski İsrailli bakan yargıç karşısında

İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlarından Gonen Segev'in ‘İran adına casusluk yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Kudüs'te yapıldı.

İsrail’de 1995-96 yıllarında enerji ve altyapı bakanlığı yapan Gonen Segev'in “İran adına casusluk yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Kudüs’te yapıldı. 2012 yılından itibaren İran adına çalıştığı iddia edilen Segev, “savaş döneminde düşmana yardım etmek” ve “devlet güvenliğini zedeleme amacıyla bilgi paylaşmak” ile suçlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, büyük bir gizlilik altında yürütülen davayı gazetecilerin takip etmesine izin verilmedi. Davanın kamuya açıklanan belgeleri de sansürlendi ve çok sayıda detay ayıklandı.

Avukatların gazetecilerle paylaştığı bilgilere göre, duruşmada mahkeme Segev'e yönelik suçlamaları okudu ve bir sonraki duruşmanın Eylül ayında, henüz belirlenmemiş bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Savcı Geula Cohen ise duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada davanın önemini vurguladı.

Segev'in avukatları dava üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle kamuoyuna çok az bilgi açıklandığını ve bu durumun insanları yanlış yönlendirdiğini söyledi.

UZUN SÜRE NİJERYA'DA YAŞAMIŞTI

Gonan Segev 2012 yılından, ülkesinde Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındığı 2018'e kadar yaşadığı Nijerya'da, “İsrail'deki enerji piyasası, güvenlik tesisleri ve yetkilileri” gibi bilgileri İran'la paylaşmakla suçlanıyor. Segev'in bu iş için İran'a da seyahat ettiği belirtiliyor.

Segev aşırı sağ siyasetten koparak İsrail'in İşçi Partili eski başbakanların İzak Rabin'in kabinesinde bakanlık yapmış, bakanlığı döneminde Filistin’le 2. Oslo Anlaşması imzalanmıştı.

Daha önce başka suçlardan da hüküm giyen Segev, 2004 yılında son kullanma tarihi değiştirilmiş bir diplomatik pasaportla Hollanda'dan İsrail'e 30 bin ecstasy hapı sokmaya çalışırken yakalanmıştı. Bir yıl sonra suçlamaları kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna giden Segev, kredi kartı dolandırıcılığı girişiminden de suçlu bulunmuştu.

