İran'a ait gemi Cebelitarık'tan ayrıldı

Cebelitarık özerk yönetimi tarafından önce alıkonulan ardından serbest bırakılan İran'a ait tanker Cebelitarık'tan ayrıldı.

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan İran tankeri, serbest bırakılma kararının ardından Cebelitarık'tan ayrıldı.

ADI DEĞİŞTİRİLDİ

İran bayrağı çekilerek adı ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştirilen tankerin rotasıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle tankere el koymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkonulma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

SERBERST BIRAKILMASIN

ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İran, 'Grace 1' adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını 'Adrian Derya' olarak değiştirmişti.