İran: Zimbabve'de seçimler özgür bir ortamda gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanı Kasımi, dün bir açıklama yaparak Zimbabve'deki seçimlerin özgür ve barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, dün basına Zimbabve'deki seçimler hakkında açıklamada bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'nden bir delegasyon, Zimbabve'nin çağrısı üzerine ülkedeki seçim sürecini izlemek hazır bulundu" diyen Kasımi, delegasyonun pek çok seçim merkezini gezdiğini ve oy sayım işlemini gözlemlediğini belirtti.

Muhaliflerin seçim yenilgisini kabul etmeyerek dün sokağa döküldüğü Zimbabve'nin başkenti Harere'deki gösterilerde, polisin silah kullanması sonucunda en az üç kişi yaşamını yitirmişti.

Kasımi, "İran delegasyonunun gözlemlerine göre, Zimbabve'deki son seçimler özgür, barışçıl, adil ve aynı zamanda geçerlidir" diyerek, oy verme ve sayım işlemi sırasında herhangi bir ihlal yaşanmadığını vurguladı.