İran: Yüzde 20 uranyum zenginleştirmeye başlayabiliriz

İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Salihi, AB'nin nükleer anlaşmayı sürdürmemesi durumunda yüzde 20 uranyum zenginleştirmeye başlayabileceklerini söyledi. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, bugün başlayan Tahran ziyaretinde, İran petrolü ve gazı almaya devam etmek ve Avrupalı şirketleri ABD yaptırımlarından korumaya yönelik planları sunacak.

AB'nin enerji komiseri Miguel Arias Canete, bugün Tahran'a başlayan ziyaretinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüşecek. Canete, yarın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelecek.

ABD YAPTIRIMLARININ ARDINDAN BATIDAN İLK ZİYARET

Sputnik’in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklamasından beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Batılı yetkili.

Trump'ın kararını açıklamasının ardından Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmelerinin imkansız olacağını açıklamıştı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.

'YÜZDE 20 URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE BAŞLAYABİLİRİZ'

Öte yandan Reuters’ın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi AB’nin nükleer anlaşmayı sürdürmede başarılı olmaması durumunda yüzde 20 uranyum zenginleştirme programına başlayabileceklerini açıkladı.

Salihi ABD’nin çekilme kararı aldığı İran’la nükleer anlaşmayı AB ülkelerinin ayakta tutmayı başaramamaları durumda, İran’ın yüzde 20 uranyum zenginleştirme programına devam edeceğini belirtti.

Salihi gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer diğer taraf sözlerine sadık kalırsa biz de sözlerimize sadık kalırız… Şimdilik bekle ve gör politikası izliyoruz. Sadece birkaç haftalığına… Her türlü olasılık mevcut. Yüzde 20 zenginleştirmeye başlamamız dahil” diye konuştu.

