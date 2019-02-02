İran yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi katıldığı bir törende ülkenin karadan karaya uzun menzilli seyir füzesi “Huveyze”yi tanıttı.
Törende konuşan Hatemi, "İran’ın savunma gücünü günden güne geliştirdiğini" söyleyerek bin 350 kilometre menzilli “Huveyze” adlı yeni seyir füzesinin yerli yapım olduğunu kaydetti.
Yeni füzenin "düşük irtifada uçarak hedefi yüksek isabet oranında vurma kapasitesine sahip olduğunu" belirten İran Savunma Bakanı, füzenin bin 200 kilometre menzildeki denemelerinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Füzenin deneme görüntüleri İran Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde ve İran devlet televizyonunda da yayımlandı.