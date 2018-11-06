İran yaptırımlarından muaf tutulan Japonya ticaret mekanizması kuracak

ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tuttuğu Japonya, İran'la ticaret mekanizması kuracağını duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci kısmı Pazartesi günü devreye girdi. Japonya'nın yaptırımlardan muaf tutulacağı açıklandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlardan muaf olunmasına dair yaptığı açıklamada, "Bu kararı dikkate alırsak, İran'la mali ödemeler için yöntem yaratmaya ihtiyaç var. Bu sebeple ilgili taraflarla bu konuyu ele almaya niyetliyiz" denildi.

İran'a karşı yaptırımlar enerji ve bankacılık sektörlerini kapsıyor.

YAPTIRIMLARDAN HANGİ ÜLKELER MUAF?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sekiz ülkeye geçici muafiyet verildiğini duyurmuştu. Bunlar Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Tayvan olarak açıklandı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, yaptırım muafiyetinin altı ay süreyle geçerli olacağını belirtti.

Hook, altı aylık sürenin geçmesinin ardından yeni muafiyet getirmeyi planlamadıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeni yaptırımlar getirmesi de gündemde.