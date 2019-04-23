İran yaptırımlarına tepkiler sürerken, petrol fiyatları 6 ayın en yüksek seviyesinde

ABD’nin Türkiye’nin de içinde yer aldığı 8 ülkeye tanıdığı İran yaptırımlarından muafiyete son vermesinin ardından petrol fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, İran’dan Hürmüz Boğazı’nı kapatabilecekleri açıklaması geldi.

ABD’nin İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyeti sonlandırmasının ardından petrol fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Kasım ayından beri en yüksek seviyesine çıkarak 74,67 dolar oldu. ​

ABD'nin Kasım ayında ilan ettiği yaptırımlardan 180 günlüğüne muaf tutulan Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri 2 Mayıs'tan itibaren sona erecek.

İRAN DIŞİŞLERİ: ÖNLEMLERİ İLAN EDECEĞİZ

ABD Başkanı Trump’ın muafiyetleri uzatmama kararına İran’dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi ABD’nin yaptırımlarının yasadışı olduğunu vurgulayarak bu açıdan muafiyetlere de bir değer atfetmediklerini belirtti.

ABD’nin son kararının siyasi açıdan olumsuz etkileriyle ilgili Bakanlığın yurtiçi kurumlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Musevi, ayrıca konuyla ilgili Avrupalılar dahil yabancı ortaklarla da kapsamlı istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Musevi ABD’nin bu adımına karşı İran’ın alacağı önlemlerin yakında ilan edileceğini bildirdi.

DONANMA KOMUTANI: HÜRMÜZ'Ü KAPATIRIZ

İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Ali Rıza Tangsiri ise Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini söyledi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Tangsiri, Körfez ülkelerinin petrol sevkıyatı yaptığı Hürmüz Boğazı için “Eğer kullanmamız engellenirse, kapatacağız” dedi.

Tangsiri “Herhangi bir tehdit durumunda İran’ın su yollarını korumak ve savunmakta en küçük bir çekince göstermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

'ABD İRAN'IN YATIRIMLARI DEVRE DIŞI BIRAKMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Reuters’ın haberine göre Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD’nin adımına karşılık olarak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının kabul edilemez olduğunu söyledi, Trump yönetiminin İran’ın yaptırımların etrafından dolanmasını önlemenin yollarını araştırdığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: İRAN YERİNE BAŞKA ÜLKEDEN PETROL ALIN DEMEK HADDİNİ AŞMAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Twitter’da yaptığı açıklamada, ABD’nin muafiyetlere son vermesinin bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini ve İran halkına zarar vereceğini söylemişti. Çavuşoğlu “Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu daha sonra Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak düzenlediği basın toplantısında da konuyla ilgili şunları söyledi: “ABD tek taraflı bir karar alıyor, tüm ülkelere 'bunun bedelini siz ödeyin' diyor. Ayrıca İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir.”

ABD ile petrol alınması istenilen ülkeler arasında yakın işbirliği olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Siyasi bakımdan doğru değildir, etik bakımdan doğru değildir, ticari bakımdan hiç doğru değildir ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarında da aykırıdır. ABD İran’a karşı İsrail’in isteğiyle düşmanlık yapacak, diğer taraftan yakın çalıştığı ülkelerin de petrol satışlarını artıracak. Böyle bir yaklaşım bugüne kadar dünyada görülmemiştir. Maalesef bu dönemde görmeye başladık ama an başından beridir söylüyoruz, Türkiye bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır" ifadelerini kullandı.

ÇİN: ABD’NİN TEK TARAFLI YAPTIRIMLARINA KARŞIYIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, dün yaptığı açıklamada Pekin’in İran’a karşı tek taraflı ABD yaptırımlarına karşı olduğunu açıkladı ve Çin ile İran arasındaki ikili işbirliğinin yasalara uygun olduğunu bildirdi.

GÜNEY KORE: UZATMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılması için ABD ile şimdiye kadar görüşmeler yapıldığını, muafiyetlerin sona ereceği 2 Mayıs’a dek de bu görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.

HİNDİSTAN: ABD İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Hindistan hükümeti ise ABD’nin muafiyetlere son verme kararına hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raviş Kumar bugün yaptığı açıklamada “Hindistan hükümeti ülkenin enerji ve ekonomik güvenlik çıkarlarını korumak için mümkün olan tüm yollara başvurmak için ABD dahil müttefik ülkelerle çalışmayı sürdürecektir” dedi.

