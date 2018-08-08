İran, yaptırımlara karşı OPEC'ten destek istedi

İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh, OPEC'e hitaben bir mektup kaleme alarak, ABD'nin 'yasadışı' yaptırımlarına karşı destek talep etti.

İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh, ABD'nin "yasadışı" yaptırımlarına karşı OPEC'in desteğini talep etti.

Zangeneh'in, OPEC'in dönem başkanlığını yürüten Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail el-Mazrui'ye hitaben kaleme aldığı mektupta, "OPEC'in, üye ülkelerin tekil ve kolektif olarak haklarını korumakla sorumlu olduğunu belirten ikinci maddesi uyarınca desteğinizi talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh OPEC'in üye ülkelerin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemelerini önleyememesi durumunda olağanüstü toplanmasını talep edebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Irak'tan sonra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü en büyük petrol üreticisi olan İran, ABD yönetiminin yaptırım kararının etkisiyle ciddi bir ekonomik bunalım yaşıyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0,68 artışla varil başına 74,25 dolardan, ABD WTI petrolü de günlük yüzde 0,52 artışla 69,37 dolardan işlem görüyor.