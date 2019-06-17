İran uranyum zenginleştirme limitini aşacağını açıkladı

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada yer alan uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran tarihinden itibaren aşacağını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ülkede 2015 nükleer anlaşması gereği yapılan uranyum zenginleştirme sınırlamasını 27 Haziran'dan itibaren aşacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre İran'ın uranyum üretimini dört katına çıkardığını belirten kurum sözcüsü Behruz Kamalvandi, anlaşmaya bağlı Avrupa Birliği ülkelerinin İran'ı ABD'nin yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlardan korumaları için yeteri kadar zaman tanındığını ifade etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN UYARI

Açıklamanın ardından Almanya, İngiltere ve Fransa, anlaşmayı ihlal etmemesi konusunda İran'a uyarıda bulunarak, limitin aşılması durumunda kendi yaptırımlarını uygulamaya sokmak zorunda kalacaklarını belirtti.

YAPTIRIMLAR DEVRE DIŞI BIRAKILAMADI

ABD'nin geçen yıl nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmaya bağlı Avrupa Birliği ülkeleri, ABD'nin tek taraflı hamlesini kınamış ve anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı. Ancak Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a yaptırımlarını devre dışı bırakarak İran'la ticareti sağlayacak bir finansal mekanizmayı uygulamaya koymamıştı.

İran, Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmanın yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yeniden başlatıldığını duyurmuş ve bu ülkelere uyarıda bulunmuştu.