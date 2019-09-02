İran: Türkiye'nin endişelerini gidermenin yolu Suriye hükümetiyle işbirliğinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Fırat’ın doğusundaki varlığına karşı olduklarını açıkladı. Zarif, Türkiye'nin sınırlarına ilişkin endişelerini gidermenin en iyi yolunun Suriye hükümetiyle işbirliği olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Moskova’da düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı “güvenli bölge”ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Lavrov konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta kendileri için önemli olan birkaç kriterin olduğunu belirterek “Askeri çatışmanın azaltılmasına, halkın çektiği acının hafifletilmesine, insani yardım için gerekli şartların oluşturulmasına ve durumun siyasi çözüme kavuşturulmasına yardımcı olan her türlü anlaşmayı destekliyoruz” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığının bölgedeki gerilimi tırmandıracağını belirtti. Zarif “Fırat’ın doğusunda ABD varlığı çeşitli kabileler arasındaki anlaşmazlıkların artmasına yol açacak ve bu da ülkede uzun vadeli anlaşmazlıklara sebebiyet verecek. Bu nedenle ABD’nin Suriye’deki varlığını gayri meşru, yıkıcı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz” dedi.

Zarif “Türk dostlarımızın sınırlarını ve halkını korumak konusundaki endişelerini anlıyoruz ancak bu endişeyi ortadan kaldırmanın en iyi yolunun Suriye’nin merkezi hükümetiyle işbirliği yapmak olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Zarif ABD'nin İdlib'de düzenlediği saldırıyı da hatırlatarak ABD'nin bu gibi eylemlerinin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açacağını dile getirdi. Zarif ayrıca ABD silahlarının IŞİD militanlarının ellerinde olduğunu da ifade etti.

