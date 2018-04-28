İran: Trump'ın nükleer anlaşmayı değiştirme talepleri kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmayı değiştirme talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la yapılan nükleer anlaşmayı değiştirme taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiği Moskova’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 İran nükleer anlaşmasını değiştirme taleplerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Trump, Avrupalı müttefikleri tarafından İran nükleer anlaşmasında 12 Mayıs’a kadar değişiklik yapılmazsa anlaşmadan çekileceğini ve ABD’nin İran’a yaptırımları sertleştireceğini açıklamıştı.