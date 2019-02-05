İran: Trump'ın Irak açıklaması ABD yalanlarını ortaya koyuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD güçleriyle ilgili konuşarak, Irak'taki varlıklarının desteklendiğini öne sürmüştü.
Trump açıklamasında ABD'nin "Irak'ta harika bir üssü olduğunu" ve bu üssün varlığını sürdüreceğini söylemişti. Trump, "İran'ı izlemeye devam etmek istiyorum" diyerke üssü bu amaçla kullanacaklarını söyledi.
IRAK'TAN YALANLAMA GELDİ
Iraklı yetkililer, Trump'ın açıklamasını yalanlayarak ABD askeri varlığının sürmesine destek vermediklerini açıkladılar.
Irak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada Trump'ın kendileriyle görüşmediğini, ülkedeki üssün İran'a karşı kullanımı için izin almadığını belirtti.
İRAN: ABD YALANLARINI ORTAYA KOYUYOR
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kendilerini hedef almasıyla ilgili konuştu.
Ruhani, "Irak'ta İran'ı izlemek için kalacağınızı söylüyorsunuz, bundan önce de terörle mücadele için orada olduğunuzu söylüyordunuz. Kendinizi artık dürüstçe ifade ediyor olmanız çok güzel!" dedi.
İran Cumhurbaşkanı, Trump'ın açıklamasının "ABD yalanlarını ortaya koyduğunu" ifade etti.