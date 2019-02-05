İran: Trump'ın Irak açıklaması ABD yalanlarını ortaya koyuyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak açıklamasının doğru çıkmaması üzerine konuşarak, olayın 'ABD yalanlarını gösterdiğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD güçleriyle ilgili konuşarak, Irak'taki varlıklarının desteklendiğini öne sürmüştü.

Trump açıklamasında ABD'nin "Irak'ta harika bir üssü olduğunu" ve bu üssün varlığını sürdüreceğini söylemişti. Trump, "İran'ı izlemeye devam etmek istiyorum" diyerke üssü bu amaçla kullanacaklarını söyledi.

IRAK'TAN YALANLAMA GELDİ

Iraklı yetkililer, Trump'ın açıklamasını yalanlayarak ABD askeri varlığının sürmesine destek vermediklerini açıkladılar.

Irak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada Trump'ın kendileriyle görüşmediğini, ülkedeki üssün İran'a karşı kullanımı için izin almadığını belirtti.

İRAN: ABD YALANLARINI ORTAYA KOYUYOR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kendilerini hedef almasıyla ilgili konuştu.

Ruhani, "Irak'ta İran'ı izlemek için kalacağınızı söylüyorsunuz, bundan önce de terörle mücadele için orada olduğunuzu söylüyordunuz. Kendinizi artık dürüstçe ifade ediyor olmanız çok güzel!" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Trump'ın açıklamasının "ABD yalanlarını ortaya koyduğunu" ifade etti.