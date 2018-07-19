İran: Trump'ın görüşme talebini 8 kez geri çevirdik

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca görüşme talebinde bulunduğunu, talebin tam 8 kere geri çevrildiğini duyurdu.

Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a 8 defa görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ekibinden Mahmud Vaizi'nin açıklamasına göre geçtiğimiz yıl yapılan taleplerin tamamı geri çevrildi.

İranlı yetkililer, daha önce de Trump yönetiminin kendileriyle görüşme ayarlamaya çalıştığını duyurmuştu, ancak sayısına ve detaylarına ilişkin bilgi verilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le yapılan görüşmelerin ardından İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından çekildi ve İran'a yaptırımları geri getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kararın "kendi başarısı" olduğunu söylüyor. Trump ile görüşme yapmayan İran, konuyu uluslararası kurumlara taşıyor.

Vaizi, ABD'nin kendi taleplerini dayatmak için görüşme yapmak istediğini, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini belirtti.