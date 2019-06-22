İran: Trump savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletsin

Hasan Ruhani’nin danışmanı Hüsamettin Aşina, Twitter üzerinden ABD yaptırımlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Aşina, 'Eğer savaş istemiyorsanız, yaptırımlardan bahsedemezsiniz' dedi.

Hasan Ruhani’nin danışmanı Hüsamettin Aşina, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Savaş ve boykot, bir madeni paranın iki yüzü, buna savaş talep eden ya da istemeden savaşa sürükleyen yaptırımları da dahil edelim. Yani eğer savaş istemiyorsanız, yaptırımlardan bahsedemezsiniz' dedi.

Hasan Ruhani’nin danışmanı Hüsamettin Aşina, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Savaş ve boykot, bir madeni paranın iki yüzü, buna savaş talep eden ya da istemeden savaşa sürükleyen yaptırımları da dahil edelim. Yani eğer savaş istemiyorsanız, yaptırımlardan bahsedemezsiniz' dedi.

Geçen hafta Basra Körfezi’nde iki petrol tankerinin batmasıyla başlayan gerilim dün ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a düzenleyeceği saldırıdan “10 dakika kala” vazgeçtiğini açıklamasıyla en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Aşina Twitter üzerinden yaptığı diğer bir paylaşımdaysa yaptırımlara yönelik “ekonomik terörizm” lafını kullandı. Aşina, “İran’a yönelik yaptırımlar ekonomik terörizmdir. Buna gerektiği gibi cevap veririz. Bugün yaşadığımız krizin kaynağı ABD’nin ortak nükleer anlaşmadan çekilmesine ve diplomatik yolları hiçe saymasına dayanıyor. Fakat bu durum tersine çevrilebilir. Bütün yapıcı adımlar kibarlıkla karşılanacaktır” paylaşımında bulundu.