İran: Trump ile zaman harcamaya gerek yok

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'güvenilmez' biri olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden nükleer müzakerelere başlamak için 'zaman kaybetmeye' gerek görmediklerini açıkladı.

İran, 2015 yılında Avrupa Birliği (AB), ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilen Washington ile yeniden müzakere masasına oturmayı "zaman kaybı" olarak görüyor.

Anlaşmadan Mayıs ayında çekilen ABD, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama'nın başkanlığı döneminde imzalanan anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, Tahran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yeniden görüşme ihtimalinin bulunup bulunmadığına dair soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Zaten bir anlaşmamız var. Bu anlaşma üzerinde ABD ve diğer ortaklarla 2,5 yıl boyunca müzakere ettik. Belki de tekrar seçilmeyecek olan bu başkanla yeni bir 2,5 yıl daha mı harcayalım? Halefinin reddetme ihtimali bulunan bir belgeyi mi imzalayalım?"

DW Türkçe'nin aktardığına göre, İranlı bakan, "Neden güvenilmez bir ortakla vaktimizi harcayalım? Avrupalı müttefiklerimiz çekinmese, onlar da bunu kabul ederdi" diye ekledi.

'BİZ DE ÇEKİLEBİLİRİZ'

Zarif, 2015'teki nükleer anlaşmayı "iyi bir anlaşma" olarak niteledi ancak Avrupa'nın bu mutabakatın bozulmaması için gösterdiği çabaların başarısız olması hâlinde İran'ın da anlaşmadan çekilebileceğini söyledi.

"Seçeneklerimiz açık. İlki, anlaşmaya riayet ederek Avrupa ile birlikte çalışmayı sürdürmek. Ama başka seçeneklerimiz de var" diyen Zarif, "Eğer İran halkı bu anlaşmanın beklenen ekonomik faydaları sağlamadığına karar verirse, her hükümet gibi biz de halkın iradesine uyarız" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımların ilk ayağı Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren yaptırımlar ise İran'ın petrol ve doğalgaz ihracatı ile bankacılık sektörünü kapsıyor.