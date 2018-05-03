İran: Tek yol ABD'nin anlaşmaya uyması, yeniden masaya oturmayız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, internetten yayımladığı videoda nükleer anlaşma konusunda tek yolun ABD'nin anlaşmaya uyması olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD yönetiminin nükleer anlaşmasından çekilme hazırlıkları üzerine Youtube üzerinden bir video yayımladı.

ABD'ye anlaşma uyma çağrısı yapan Zarif, göreve geldiğinden beri nükleer anlaşmasının müzakereleri için çalıştığını ve kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını, uluslararası otoritelerin İran'ın anlaşmaya uyduğunu tam 11 kez teyit ettiğini söyledi.

Zarif, buna karşılık ABD'nin anlaşmayı sürekli olarak ihlal ettiğini, diğer ülkeleri İran'la işbirliği yapmamaları için zorladığını belirtti.

Avrupa ülkelerine de tepki gösteren Zarif, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'ye tavizler vererek İran'la yeniden masaya oturma teklifleri götürdüğünü, bunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Bölgede IŞİD, El Kaide ve benzeri gruplarla mücadele etmekte olduklarını söyleyen Cevad Zarif, İran'ın savunma kapasitesinin tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Zarif, yeni bir anlaşma yapılmayacağını, tek mevcut yolun ABD'nin anlaşmaya uyması olduğunu aktardı. İran Dışişleri Bakanı, aksi takdirde "kendi seçecekleri biçimde yanıt vereceklerini" dile getirdi.